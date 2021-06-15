В Одессе просят воздержаться от купания в море

В горсовете сообщили, что после обильных осадков 12−13 июня в акваторию попало много поверхностных вод.

Госпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от купания в море, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ранее мы писали, что на пляже в Одессе мужчину угостили мясом с "сюрпризом"

Об этом пострадавший сообщил на своей странице в Facebook.

Одессит Сергей обнаружил неожиданный сюрприз в еде, которую он приобрел на пляже.

Среди мяса оказался огромный червь.

"Бонусом мне достался "ползающий гарнир" от заведения. Я так испугался, у меня первый раз случилось подобное”, - отметил Сергей.

К слову, в Одессе над морем после ливня заметили уникальное явление, фото: невероятно красиво.

Также Politeka сообщала, что устрашающее небо запечатлели одесситы, кадры: "погода значительно ухудшилась".