В Одессе просят воздержаться от купания в море
В горсовете сообщили, что после обильных осадков 12−13 июня в акваторию попало много поверхностных вод.
Госпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от купания в море, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации.
Ранее мы писали, что на пляже в Одессе мужчину угостили мясом с "сюрпризом"
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Об этом пострадавший сообщил на своей странице в Facebook.
Одессит Сергей обнаружил неожиданный сюрприз в еде, которую он приобрел на пляже.
Среди мяса оказался огромный червь.
"Бонусом мне достался "ползающий гарнир" от заведения. Я так испугался, у меня первый раз случилось подобное”, - отметил Сергей.
К слову, в Одессе над морем после ливня заметили уникальное явление, фото: невероятно красиво.
Также Politeka сообщала, что устрашающее небо запечатлели одесситы, кадры: "погода значительно ухудшилась".