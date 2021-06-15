В Одесской области во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Вспыхнул жилой дом в селе Жеребково Ананьевской ОТГ.

Спасатели, прибывшие на место ЧП установили, что горит имущество в частном доме.

Во время тушения пожара обнаружено тело 61-летнего хозяина дома. Причина пожара устанавливается.

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Спасатели тушили ее около трех часов, сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

К счастью, никто не пострадал. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

"ГСЧС в очередной раз напоминает, что в условиях высокого температурного режима даже неосторожно брошенная спичка может привести к чрезвычайному происшествию, тяжелым материальным и даже человеческим потерям", - говорится в сообщении.

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