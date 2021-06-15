В Одессе подожгли санаторий
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Пожар разгорелся в заброшенном одесском санатории «Красные зори» на ул. Бернардацци, 4/6.
Возгорание произошло на 4 этаже здания. Спасатели ликвидировали пожар на площади в 60 кв м.
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К счастью, погибших и пострадавших нет.
Ранее мы писали, что в Одесской области произошел пожар на свалке
Спасатели тушили ее около трех часов, сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
К счастью, никто не пострадал. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
"ГСЧС в очередной раз напоминает, что в условиях высокого температурного режима даже неосторожно брошенная спичка может привести к чрезвычайному происшествию, тяжелым материальным и даже человеческим потерям", - говорится в сообщении.
К слову, в Одессе над морем после ливня заметили уникальное явление, фото: невероятно красиво.
Также Politeka сообщала, что устрашающее небо запечатлели одесситы, кадры: "погода значительно ухудшилась".