Что известно о пострадавших

В Одессе подожгли санаторий

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Пожар разгорелся в заброшенном одесском санатории «Красные зори» на ул. Бернардацци, 4/6.

Возгорание произошло на 4 этаже здания. Спасатели ликвидировали пожар на площади в 60 кв м.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в Одесской области произошел пожар на свалке

Спасатели тушили ее около трех часов, сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

К счастью, никто не пострадал. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

"ГСЧС в очередной раз напоминает, что в условиях высокого температурного режима даже неосторожно брошенная спичка может привести к чрезвычайному происшествию, тяжелым материальным и даже человеческим потерям", - говорится в сообщении.

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