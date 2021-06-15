В Одессе авто сбило школьницу
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
15-летняя девушка переходила дорогу по пешеходному переходу - ее не заметил и сбил водитель автомобиля Volkswagen.
Школьница получила травмы и ее госпитализировали в больницу. Обстоятельства инцидента выясняют полицейские.
Если вину водителя докажут - ему грозит штраф или до трех лет ограничения свободы.
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Ранее мы писали, что на Одесчине пьяный водитель сбил женщину.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
34-летняя женщина погибла под колесами авто на трассе Киев-Одесса.
Полиция выяснила, что виновник ДТП в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286-1. Все детали аварии устанавливаются.
К слову, в Одессе над морем после ливня заметили уникальное явление, фото: невероятно красиво.
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