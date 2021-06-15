В Одессе авто сбило школьницу

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

15-летняя девушка переходила дорогу по пешеходному переходу - ее не заметил и сбил водитель автомобиля Volkswagen.

Школьница получила травмы и ее госпитализировали в больницу. Обстоятельства инцидента выясняют полицейские.

Если вину водителя докажут - ему грозит штраф или до трех лет ограничения свободы.

Ранее мы писали, что на Одесчине пьяный водитель сбил женщину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

34-летняя женщина погибла под колесами авто на трассе Киев-Одесса.

Полиция выяснила, что виновник ДТП в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286-1. Все детали аварии устанавливаются.

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