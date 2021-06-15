В Одессе мужчина пытался покончить жизнь самоубийством
Парень рассказал, что в его жизни накопилось много проблем и другого выхода нет.
«У меня в жизни даже паспорта никогда не было, и мою семью обидели. Мой папа попал в аварию, 105 дней в коме пролежал. И если по-честному, после папиной аварии маме нужно было дать справку в собес, и нашу семью обманули», — говорил Борис.
Мужчина был пьян, психологи пытались отговорить мужчину от суицида около получаса.
73-летняя Ротару изумила внешностью, выйдя в свет впервые за долгое время: "Я скучала!"
"Тела подняли из воды": трагедией закончилась рыбалка для двух подростков, детали
В Одессе возле ж/д вокзала произошла трагедия, есть жертвы: первые кадры и детали ЧП
Аттракцион с людьми сломался на Николаевщине, жуткие кадры и детали ЧП: что известно о пострадавших
Беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…»
"Пока полных подробностей мы не знаем. Сейчас получим рапорт полиции. Но судя по его состоянию и отрывочным высказываниям, понятно, что человек потерял смысл существования. Для чего ему жить, если ему некуда деться, нечем питаться и он не видит ничего для себя в будущем», — сообщил врач-психиатр скорой медицинской помощи Анатолий Сокольский.
Кроме того мы писали, что в Одессе возле железнодорожного вокзала произошла трагедия
Об этом сообщают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области. Так, водитель и пассажир автомобиля BMW погибли в результате аварии.
По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением и машина съехала с дороги столкнувшись со столбом.
От полученных травм на месте погибли водитель и пассажир легковушки.
К слову, в Одессе над морем после ливня заметили уникальное явление, фото: невероятно красиво.
Также Politeka сообщала, что устрашающее небо запечатлели одесситы, кадры: "погода значительно ухудшилась".