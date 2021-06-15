В Одессе мужчина пытался покончить жизнь самоубийством

Парень рассказал, что в его жизни накопилось много проблем и другого выхода нет.

«У меня в жизни даже паспорта никогда не было, и мою семью обидели. Мой папа попал в аварию, 105 дней в коме пролежал. И если по-честному, после папиной аварии маме нужно было дать справку в собес, и нашу семью обманули», — говорил Борис.

Мужчина был пьян, психологи пытались отговорить мужчину от суицида около получаса.

"Пока полных подробностей мы не знаем. Сейчас получим рапорт полиции. Но судя по его состоянию и отрывочным высказываниям, понятно, что человек потерял смысл существования. Для чего ему жить, если ему некуда деться, нечем питаться и он не видит ничего для себя в будущем», — сообщил врач-психиатр скорой медицинской помощи Анатолий Сокольский.

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Об этом сообщают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области. Так, водитель и пассажир автомобиля BMW погибли в результате аварии.

По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением и машина съехала с дороги столкнувшись со столбом.

От полученных травм на месте погибли водитель и пассажир легковушки.

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