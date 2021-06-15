На Одесчине пьяный водитель сбил женщину
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
34-летняя женщина погибла под колесами авто на трассе Киев-Одесса.
Полиция выяснила, что виновник ДТП в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286-1. Все детали аварии устанавливаются.
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Об этом сообщают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области. Так, водитель и пассажир автомобиля BMW погибли в результате аварии.
По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением и машина съехала с дороги столкнувшись со столбом.
От полученных травм на месте погибли водитель и пассажир легковушки.
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