На пляже в Одессе мужчину угостили мясом с "сюрпризом"

Об этом пострадавший сообщил на своей странице в Facebook.

Одессит Сергей обнаружил неожиданный сюрприз в еде, которую он приобрел на пляже.

Среди мяса оказался огромный червь.

"Бонусом мне достался "ползающий гарнир" от заведения. Я так испугался, у меня первый раз случилось подобное”, - отметил Сергей.

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6 июня в Одесском областном медицинском центре психического здоровья на Воробьева исчез Сергей Фазановский, рассказала мама мужчины Светлана, передает 048.ua.

Женщина привезла сына в психдиспансер, чтобы положить на лечение.

По словам Светланы, ее сын сам хотел лечиться и пришел добровольно.

Когда женщина отлучилась, чтобы поговорить с врачом, Сергей остался на крыльце.

По возвращению обратно она увидела, что Сергея нет. Светлана написала заявление райотдел.

Приметы: мыжчина был одет в берцы, черные брюки и черную рубашку.

Рост мужчины 172 см, худощавый, волосы седые. Впереди нет двух зубов.

Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея, сообщите по телефонам +380662699530 или 102.

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