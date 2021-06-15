В Одесской области ищут жительницу села Великий Дальник
Амбросиенко Анна Сергеевна, 2004 г.р., 14 июня, ушла из дома и исчезла, сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
Приметы: рост 150-155 см, волосы светло-русые, среднего телосложения.
Была одета: в куртку красного цвета, брюки и белые кроссовки.
Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения девочки, позвоните по телефону (04852) 779 43 92 или «102».
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6 июня в Одесском областном медицинском центре психического здоровья на Воробьева исчез Сергей Фазановский, рассказала мама мужчины Светлана, передает 048.ua.
Женщина привезла сына в психдиспансер, чтобы положить на лечение.
По словам Светланы, ее сын сам хотел лечиться и пришел добровольно.
Когда женщина отлучилась, чтобы поговорить с врачом, Сергей остался на крыльце.
По возвращению обратно она увидела, что Сергея нет. Светлана написала заявление райотдел.
Приметы: мыжчина был одет в берцы, черные брюки и черную рубашку.
Рост мужчины 172 см, худощавый, волосы седые. Впереди нет двух зубов.
Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея, сообщите по телефонам +380662699530 или 102.
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