В Одессе пропал 48-летний мужчина

6 июня в Одесском областном медицинском центре психического здоровья на Воробьева исчез Сергей Фазановский, рассказала мама мужчины Светлана, передает 048.ua.

Женщина привезла сына в психдиспансер, чтобы положить на лечение.

По словам Светланы, ее сын сам хотел лечиться и пришел добровольно.

Когда женщина отлучилась, чтобы поговорить с врачом, Сергей остался на крыльце.

По возвращению обратно она увидела, что Сергея нет. Светлана написала заявление райотдел.

"Там пробили по сводке, по моргам, больницам. Показали мне одного покойника, но это не он", - рассказала Светлана.

Мужчину до сих пор не нашли.

Приметы: мыжчина был одет в берцы, черные брюки и черную рубашку.

Рост мужчины 172 см, худощавый, волосы седые. Впереди нет двух зубов.

Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея, сообщите по телефонам +380662699530 или 102.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

34-летняя женщина погибла под колесами авто на трассе Киев-Одесса.

Полиция выяснила, что виновник ДТП в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286-1. Все детали аварии устанавливаются.

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