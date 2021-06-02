Стрельба прогремела в одесской школе

Об этом сообщают "usionline".

Спецназ и оперативно-спасательные службы проводят учения. Учителям и ученикам расскажут, как правильно вести себя в случае ЧП.

По легенде террорист выстрелил в воздух и зашел в здание школы. Правоохранителям удалось обезвредить террориста и вывести его живым. Также спасатели тушили вымышленный пожар.

"Было страшно, потому что выстрелы были очень громкими. Но мы вышли организованно. Сегодня мы научились тому, что нужно делать в такой ситуации. Что есть те, кто слабее и им нужно помогать", — рассказала школьница Лиза.

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Об этом сообщили в пресс-службе морской охраны.

К поискам привлекли полицию и работников СБУ.

Известно, что Алексей Чертков пропал 1 июня. Военный вышел из дома, но на работу так и не дошел.

«Организованны поисковые действия. В том числе и силами отряда морской охраны. Также работает полиция, СБУ. Где именно продолжается поисковая операция, мы сказать не можем», - говорится в сообщении.

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