В Одессе планируют повысить стоимости проезда в маршрутках
Подорожание проезда до 10 гривен может произойти уже в начале июня.
В горсовете ждут, пока стоимость проезда сперва поднимут в Киеве, а после сделают то же самое в Одессе, пишут "ivasi".
Новый тариф в одесском электротранспорте будет варьироваться в зависимости от способа оплаты, 7 грн – наличкой и 6 грн – безналом.
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Кроме того мы писали, что на железнодорожном вокзале мужчина задремал пока ждал электричку, а когда проснулся, то оказалось, что у него похитили деньги
Инцидент случился на вокзале в Подольске.
Жертвой ограбления стал 66-летний мужчина, у него вытащили 5 тысяч гривен, когда он задремал в ожидании электрички.
Когда пассажир обнаружил пустой кошелек, то обратился за помощью в полицию. Мужчина вспомнил, что рядом с ним сидела незнакомка, которая, якобы, ждала свой поезд.
Правоохранители разыскали 33-летнюю женщину, которая могла ограбить пенсионера.
При себе у нее было 2,5 тысячи гривен, которые полицейские изъяли. За совершенную кражу ей грозит до 5 лет тюрьмы.
Напомним, что лето начнется с дождей: синоптики огорошили одесситов прогнозом на три месяца
А еще Politeka писала, что стихия разбушуется в Одессе: синоптики предупредили, что принесет черноморский циклон
Также Politeka сообщала, что грозная стихия надвигается на Одесчину: спасатели обратились с предупреждением