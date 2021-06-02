В Одессе ищут пропавшего офицера

Об этом сообщили в пресс-службе морской охраны.

К поискам привлекли полицию и работников СБУ.

Известно, что Алексей Чертков пропал 1 июня. Военный вышел из дома, но на работу так и не дошел.

«Организованны поисковые действия. В том числе и силами отряда морской охраны. Также работает полиция, СБУ. Где именно продолжается поисковая операция, мы сказать не можем», - говорится в сообщении.

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Инцидент случился на вокзале в Подольске.

Жертвой ограбления стал 66-летний мужчина, у него вытащили 5 тысяч гривен, когда он задремал в ожидании электрички.

Когда пассажир обнаружил пустой кошелек, то обратился за помощью в полицию. Мужчина вспомнил, что рядом с ним сидела незнакомка, которая, якобы, ждала свой поезд.

Правоохранители разыскали 33-летнюю женщину, которая могла ограбить пенсионера.

При себе у нее было 2,5 тысячи гривен, которые полицейские изъяли. За совершенную кражу ей грозит до 5 лет тюрьмы.

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