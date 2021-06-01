Большинство украинских туристов собираются приехать на отдых в Одесскую область
Об этом сообщает телеграм-канал Министра культуры Александра Ткаченко.
Согласно данным социсследования , провести отпуск на побережье Одесской области собираются 17,4% отпрошенных.
Далее следуют Львовская, Киевская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Черкасская и Харьковская области.
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При этом самым популярным морским курортном туристы назвали Затоку.
По данным cоциологического опроса, более половины респондентов (53,1%) планируют провести отпуск в Украине и только каждый десятый думает уехать за границу. Среди тех, кто планирует отпуск в Украине, 44,5% стремятся отдыхать за пределами своей области.
До этого мы сообщали, одесситы пожаловались на регулярный слив канализационных отходов в Черное море.
Последний слив нечистот заметили поздно вечером 30 мая на пляже "Ланжерон" в районе дельфинария "Немо".
Одессит очень эмоционально выразился по этому поводу.
«Можно уже констатировать, что депутатская комиссия по экологии и одноимённый департамент горсовета обо**ались... в прямом и переносном смысле?
В грудь себя били, обещали "ни одно заведение на побережье не будет сливать г**но в море, мы не дадим им разрешение на работу!", - написал он.
По словам рыбаков, на пляже каждый вечер можно рассмотреть подозрительные пятна на воде.
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