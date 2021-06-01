В Одесской области силовики и неравнодушные люди вышли на поиски насильника 8-летней девочки, нелюдя уже задержали
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как сообщили в полиции, 31-летний мужчина пристал с разговором к 8-летней девочке, когда та каталась по улице возле дома на велосипеде. В ходе беседы, он незаметно завел ее в Заброшенное здание, где изнасиловал.
Ребенок сразу рассказала все родным и полиции, подробно описав злоумышленника, что позволило быстро установить его личность и место нахождения.
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На поиски правонарушителя вместе с полицейскими были задействованы пограничники, присоединились также едва ли не все односельчане девочки. Несколько часов они прочесывали улицы, заброшенные здания, лесопосадки и поля, и на окраине села в построенном злоумышленником лачуге, задержали его.
Отмечается, что мужчина ведет нищенский образ жизни и имеет не одну судимость за имущественные и наркопреступления. Теперь ему грозит срок от десяти до пятнадцати лет.
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