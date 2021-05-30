В Одесской области мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку

Преступление произошло вчера, 29 мая, приблизительно 14:00 в селе Троицкое. Об этом сообщается в местном Телеграм-канале "Одесса как она есть". Кроме того, там поделились фотографией подозреваемого.

В публикации отмечается, что подозреваемый затащил ребенка в нежилой дом на улице Днестровской, 1.

Полиция подозревает мужчину 35-40 лет, среднего роста с темными волосами. Правая рука в гипсе или перемотана бинтами. Был одет в безрукавку темного цвета, белую футболку и темный брюки, при себе может иметь рюкзак.

Не так давно мы сообщали, 19-летний парень систематически насиловал малолетнюю сестру своей жены.

Это произошло в одном из сел Раздельнянского района.

С июля по сентябрь 2020 года приходя в дом родителей жены, где проживала вся семья, молодой человек склонял к насилию 13-летнюю сестру своей супруги.

При этом он угрожал жертве рассказать всё семье, что она ему симпатизирует.

Районным судом 19-летний парень признан виновным в изнасиловании малолетней и приговорен к 10 годам лишения свободы (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

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