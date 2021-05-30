В Одесской области мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку
Преступление произошло вчера, 29 мая, приблизительно 14:00 в селе Троицкое. Об этом
В публикации отмечается, что подозреваемый затащил ребенка в нежилой дом на улице Днестровской, 1.
Полиция подозревает мужчину 35-40 лет, среднего роста с темными волосами. Правая рука в гипсе или перемотана бинтами. Был одет в безрукавку темного цвета, белую футболку и темный брюки, при себе может иметь рюкзак.
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Не так давно мы сообщали, 19-летний парень систематически насиловал малолетнюю сестру своей жены.
Это произошло в одном из сел Раздельнянского района.
С июля по сентябрь 2020 года приходя в дом родителей жены, где проживала вся семья, молодой человек склонял к насилию 13-летнюю сестру своей супруги.
При этом он угрожал жертве рассказать всё семье, что она ему симпатизирует.
Районным судом 19-летний парень признан виновным в изнасиловании малолетней и приговорен к 10 годам лишения свободы (ч. 4 ст. 152 УК Украины).
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