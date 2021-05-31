Попросил сделать чай, а сам в окно

Появились подробности гибели мужчины, который выпрыгнул из окна на 5-м этаже на поселке Таирова

О них рассказали в Украинской службе информации.

По словам жены погибшего, муж попросил сделать ему чай, а сам выпрыгнул из окна балкона.

Женщина также призналась, что несколько дней назад ее супруг уже предпринимал попытку самоубийства, он хотел повеситься, однако в тот раз порвалась веревка.

Мужчина попросил жену никому об это не говорить.

Супруга, погибшего также назвала вероятную причину суицида – мания преследования. Она говорит, что, когда ее муж вернулся с заработков из Чехии, он был сам не свой. Во время работы он поссорился с ромами и опасался, что они его будут преследовать.

Отметим, что трагический случай произошел 30 мая, на улице Академика Глушко, 30/1. Тело погибшего мужчина нашли возле входа в подъезд. Ему был 41 год.

На месте работала полиция и "скорая".

Не так давно мы сообщали, в одном из районов Одессы порезали военного врача.

Поножовщина случилась днем в воскресенье 30 мая на улице Промышленной.

По информации свиделей случившегося, супруга военного медика позвонила какому-то мужчине и попросила приехать, чтобы забрать ее.

Когда молодой человек приехал домой к врачу, то доктор решил не отдавать жену, в результате чего конфликт перерос в драку, где 29-летний гость взял нож и ударил им медика.

Судя по снимкам, доктор потерял много крови.

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