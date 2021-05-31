Появились подробности гибели мужчины, который
О них
По словам жены погибшего, муж попросил сделать ему чай, а сам выпрыгнул из окна балкона.
Женщина также призналась, что несколько дней назад ее супруг уже предпринимал попытку самоубийства, он хотел повеситься, однако в тот раз порвалась веревка.
Мужчина попросил жену никому об это не говорить.
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Супруга, погибшего также назвала вероятную причину суицида – мания преследования. Она говорит, что, когда ее муж вернулся с заработков из Чехии, он был сам не свой. Во время работы он поссорился с ромами и опасался, что они его будут преследовать.
Отметим, что трагический случай произошел 30 мая, на улице Академика Глушко, 30/1. Тело погибшего мужчина нашли возле входа в подъезд. Ему был 41 год.
На месте работала полиция и "скорая".
Не так давно мы сообщали, в одном из районов Одессы порезали военного врача.
Поножовщина случилась днем в воскресенье 30 мая на улице Промышленной.
По информации свиделей случившегося, супруга военного медика позвонила какому-то мужчине и попросила приехать, чтобы забрать ее.
Когда молодой человек приехал домой к врачу, то доктор решил не отдавать жену, в результате чего конфликт перерос в драку, где 29-летний гость взял нож и ударил им медика.
Судя по снимкам, доктор потерял много крови.
Напомним, что тело 20-летнего военного с простреленной головой найдено на Одесчине: "недавно вернулся из отпуска"
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