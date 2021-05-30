В Одессе на поселке Таирова люди вышли из подъезда дома и увидели труп своего соседа
Тело без каких-либо признаков жизни лежало прямо возле парадной на улице Академика Глушко 30/1, днем в воскресенье, 30 мая.
Как сообщает местный сайт
Что сподвигло мужчину на такой отчаянный шаг, не сообщается.
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Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.
Ранее мы сообщали, несовершеннолетняя девушка погибла в Одессе, выпав из окна жилой многоэтажки.
Трагедия разыгралась вечером улице Маршала Говорова 11/1.
Бердникова София выбросилась из окна 7 этажа и разбилась насмерть. Девочке было всего 15 лет.
Причины, по которым она решилась на такой отчаяный поступок не известны, однако соседи рассказали, что юная одесситка страдала депрессией и находилась на учете у невропатолога.
Также мы сообщали, что в Одессе 13-летняя девочка свела счеты с жизнью, кинувшись под поезд.
Жуткое ЧП случилось в Суворовском районе в районе Зернового.
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