В Одессе на поселке Таирова люди вышли из подъезда дома и увидели труп своего соседа

Тело без каких-либо признаков жизни лежало прямо возле парадной на улице Академика Глушко 30/1, днем в воскресенье, 30 мая.

Как сообщает местный сайт odessa.online , мужчина сам выпрыгнул с балкона пятого этажа и разбился насмерть. Это был суицид. Погибшему был 41 год.

Что сподвигло мужчину на такой отчаянный шаг, не сообщается.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее мы сообщали, несовершеннолетняя девушка погибла в Одессе, выпав из окна жилой многоэтажки.

Трагедия разыгралась вечером улице Маршала Говорова 11/1.

Бердникова София выбросилась из окна 7 этажа и разбилась насмерть. Девочке было всего 15 лет.

Причины, по которым она решилась на такой отчаяный поступок не известны, однако соседи рассказали, что юная одесситка страдала депрессией и находилась на учете у невропатолога.

Также мы сообщали, что в Одессе 13-летняя девочка свела счеты с жизнью, кинувшись под поезд.

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