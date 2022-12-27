Як пише Politeka.net , на одеський пляж винесло хвилями кілька пакетів "води питної аварійної". Як можна зрозуміти, це чергові артефакти зі знищеного російського ракетного крейсера "Москва". Про це повідомляє регіональне видання "Думська".
Як зазначається, місцевий мешканець виявив пакети на пляжі 8-ї станції Великого Фонтану. Вода була виготовлена в Санкт-Петербурзі.
Цікаво, що раніше навіть виявлялися артефакти з крейсера "Москва". Тоді вдалося виловити буй і рятувальний круг із корабля, який "модернізувався" у підводний човен.
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