На одесский пляж вынесло очередное напоминание о крейсере "Москва", который уплыл безвозвратно по известному адресу.

Как пишет Politeka.net, на одесский пляж вынесло волнами несколько пакетов "воды питьевой аварийной". Как можно понять, это очередные артефакты с уничтоженного российского ракетного крейсера "Москва". Об этом сообщает региональное издание "Думская".

Как отмечается, местный житель обнаружил пакеты на пляже 8-й станции Большого Фонтана. Вода была произведена в Санкт-Петербурге.

Интересно, что до этого даже обнаруживались артефакты из крейсера "Москва". Тогда удалось выловить буй и спасательный круг с корабля, который "модернизировался" в подлодку.

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