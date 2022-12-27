Как пишет Politeka.net, на одесский пляж вынесло волнами несколько пакетов "воды питьевой аварийной". Как можно понять, это очередные артефакты с уничтоженного российского ракетного крейсера "Москва". Об этом сообщает региональное издание "Думская".
Как отмечается, местный житель обнаружил пакеты на пляже 8-й станции Большого Фонтана. Вода была произведена в Санкт-Петербурге.
Интересно, что до этого даже обнаруживались артефакты из крейсера "Москва". Тогда удалось выловить буй и спасательный круг с корабля, который "модернизировался" в подлодку.
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