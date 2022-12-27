В Одесской области переименовали еще один населенный пункт, о чем рассказал его глава.

Как пишет Politeka.net, в Украине продолжается декоммунизация. В этот раз под переименование попал населенный пункт Суворово в Измаильском районе Одесской области. Об этом сообщает "Укринформ", который взял комментарий у главы сельсовета населенного пункта Олега Босикевича.

"Депутатское большинство поддержало голосованием проект решения о переименовании пгт Суворово в Бессарабское, согласно результатам опроса жителей общины, в которую входят семь населенных пунктов", - отметил Босикевич.

Стоит отметить, что во время опроса жителей общины были предложены четыре варианта названий. Предлагалось переименовать пгт в Бессарабское, Буджацкое, Катлабузкое и Шикирли-Китай. Именно первый вариант понравился местным жителям.

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