Как пишет Politeka.net, в Украине продолжается декоммунизация. В этот раз под переименование попал населенный пункт Суворово в Измаильском районе Одесской области. Об этом сообщает "Укринформ", который взял комментарий у главы сельсовета населенного пункта Олега Босикевича.
"Депутатское большинство поддержало голосованием проект решения о переименовании пгт Суворово в Бессарабское, согласно результатам опроса жителей общины, в которую входят семь населенных пунктов", - отметил Босикевич.
Стоит отметить, что во время опроса жителей общины были предложены четыре варианта названий. Предлагалось переименовать пгт в Бессарабское, Буджацкое, Катлабузкое и Шикирли-Китай. Именно первый вариант понравился местным жителям.
Напомним, Одесская область оказалась в списке нарушителей графиков отключений света: рейтинг
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Исчезла целая семья: родные умоляют помочь найти 4-летнюю Настю и ее родителей
"В тупике": Буданов сказал, где рф еще пытается наступать и чего ожидать этой зимой
Украинец украл у россиян десятки тысяч долларов и передал деньги переселенцам: "Смог взять под контроль..."
Болезнь Кравец из "Квартал 95" начала прогресировать, актриса сделала признание: "Я не могу справиться..."
А еще Politeka сообщала, что на Одесчине мужчина вывозил заграницу военнообязанных
Также Politeka писала, что защитники Змеиного вернулись из плена домой на Одесчину: первые фото