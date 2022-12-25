В Одесской области мужчина незаконно переправлял через границу парней призывного возраста.

В Одесской области пограничники передали Нацполиции мужчину, который незаконно переправлял за границу мужчин призывного возраста. Об этом проинформировали в Министерстве внутренних дел.

На окраине села Новопетровка оперативники задержали группу мужчин, которые пытались пересечь границу Украины с Молдовой.

Правоохранители остановили автомобиль, которым управлял 22-летний одессит. Кроме водителя в машине находились трое мужчин родом из Днепра, Скадовска и Одессы.

Выяснилось, что мужчины, связавшись с организатором незаконной переправки лиц через объявления в сети интернет, договорились о «безопасном путешествии» в Молдову за 6000$ США.

На данный момент, всех мужчин задержали и уже передали представителям Нацполиции для принятия дальнейшего правового решения.

Ранее Мужчина позвонил в полицию и сообщил о том, что по собственной неосторожности застрелил знакомую.

26-летний одессит позвонил в полицию и сообщил о том, что застрелил знакомую.

Парень пригласил девушку к себе в гости, а после употребления слабоалкогольных напитков показал охотничье ружье и произвел выстрел, в результате которого девушка получила огнестрельное ранение в голову.

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Кроме того, Politeka.net писала, что стоимость вырастет уже с 1 января: принято решение, которое коснется одесситов.