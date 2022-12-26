Как пишет Politeka.net, больше всего нарушений зафиксировали в Волынской, Полтавской, Николаевской, Одесской областях и также городе Киеве. А вот меньше всего проблем с графиками в Ивано-Франковской, Кировоградской и Ровенской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Украины.
Также отмечается, что в Киеве и еще нескольких областях обнаружены нарушения, которые связаны с работой колл-центров. Ответственность за данные нарушения возложили на руководителей операторов распределительных сетей (В Одесской области - ДТЭК Одесские электросети, - прим. ред.).
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