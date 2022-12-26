Как пишет Politeka.net, Илья Диордиев - украинский пограничник, который нес службу на острове Змеиный. В ночь с 23 на 24 февраля он вместе с сослуживцами принял бой, но силы были неравны. Поэтому пограничникам пришлось сдаться в плен и прекратить сопротивление. Об этом сообщает ГПСУ.

А после этого Илья находился в плену 45 суток. Оккупанты не давали возможность звонить родным и говорили, что они Украине не нужны. Уже в апреле бойцам объявили, что их везут на расстрел. Но это оказался обмен пленными. Илья отметил, что не сломался в плену благодаря молитвам и мыслям о родных.

"Илья, наконец, дома! После курса реабилитации парень вернулся на службу и в третий раз переступил порог пограничного вуза", - отмечено в публикации.

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