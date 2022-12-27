Как пишет Politeka.net, Карен Терзи погиб в апреле текущего года на Херсонском направлении. Более семи месяцев защитник находился в оккупированной Александровке. После освобождения населенного пункта тело смогли вернуть домой. Об этом сообщила подруга детства Героя Роксолана Лисовская в своем Фейсбуке.

"Почил еще один наш герой. Каренчик, ты защищал нас до конца. Теперь мы все в вечном долгу перед тобой. Ты был отличным актером, прекрасным фотографом. Твоими фотографиями была усеяна вся стена памяти. Я увидела сегодня твой автопортрет. А еще наше с тобой фото, как мы идем в школу. И твои фотографии из спектакля «Шахматный король», где ты играл главную роль. Сегодня перед тобой все стояли на коленях, дорога тебе была устлана километровым ковром из цветов. Жаль, что ты этого не увидел… Покойся с миром

Карен Терзи. 17.03.1999 – 03.04.2022

Единственный сын", - написала подруга детства.

Украинцы в комментариях выразили соболезнования:

"Это так несправедливо. У нас гибнут лучшие сыновья. А те избавляются от мусора за их счет.

Пусть покоится наш герой";

"Царство небесное. Вечная память Герою;

"Земля пухом".

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