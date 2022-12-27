Як пише Politeka.net, уродженець села Мирне Андрій Туз загинув, виконуючи свій обов'язок. Про це повідомляє прес-служба Біляївської міськради на своїй сторінці у Фейсбуку.
"17 грудня, у Біляївській міській територіальній громаді оголошено День жалоби у зв'язку з похороном військовослужбовця Туза Андрія Сергійовича, 2002 р. н., жителя с.Мирне, який загинув під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок збройної РФ.
Поховають загиблого воїна у селі Мирне", - заявили у прес-службі.
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"світла та вічна пам'ять нашому Герою! Щирі співчуття рідним та близьким!";
"Світла пам'ять загиблого героя. Співчуття рідним".
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