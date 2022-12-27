На Одещині попрощалися з 20-річним захисником України Андрієм Тузом.

Як пише Politeka.net, уродженець села Мирне Андрій Туз загинув, виконуючи свій обов'язок. Про це повідомляє прес-служба Біляївської міськради на своїй сторінці у Фейсбуку.

"17 грудня, у Біляївській міській територіальній громаді оголошено День жалоби у зв'язку з похороном військовослужбовця Туза Андрія Сергійовича, 2002 р. н., жителя с.Мирне, який загинув під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок збройної РФ.

Поховають загиблого воїна у селі Мирне", - заявили у прес-службі.

Українці у коментарях попрощалися з Героєм:

"Співчуття рідним та близьким. Загиблому герою України слава!!! Вічна пам'ять";

"світла та вічна пам'ять нашому Герою! Щирі співчуття рідним та близьким!";

"Світла пам'ять загиблого героя. Співчуття рідним".

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