Как пишет Politeka.net, уроженец села Мирное Андрей Туз погиб, исполняя свой долг. Об этом сообщает пресс-служба Беляевского горсовета на своей страничке в Фейсбук.
"17 декабря, в Беляевской городской территориальной общине объявлен День траура в связи с похоронами военнослужащего Туза Андрея Сергеевича, 2002 г. р., жителя с.Мирное, погибшего во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины в результате вооруженной РФ.
Похоронят погибшего воина в селе Мирное", - заявили в пресс-службе.
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"Соболезнование родным и близким. Погибшему герою Украины слава!!! Вечная память";
"светлая и вечная память нашему Герою! Искренние соболезнования родным и близким!";
"светлая память погибшему герою. Соболезнование родным".
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