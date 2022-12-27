В Одесской области попрощались с 20-летним защитником Украины Андреем Тузом.

Как пишет Politeka.net, уроженец села Мирное Андрей Туз погиб, исполняя свой долг. Об этом сообщает пресс-служба Беляевского горсовета на своей страничке в Фейсбук.

"17 декабря, в Беляевской городской территориальной общине объявлен День траура в связи с похоронами военнослужащего Туза Андрея Сергеевича, 2002 г. р., жителя с.Мирное, погибшего во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины в результате вооруженной РФ.

Похоронят погибшего воина в селе Мирное", - заявили в пресс-службе.

Украинцы в комментариях попрощались с Героем:

"Соболезнование родным и близким. Погибшему герою Украины слава!!! Вечная память";

"светлая и вечная память нашему Герою! Искренние соболезнования родным и близким!";

"светлая память погибшему герою. Соболезнование родным".

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