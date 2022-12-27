Як пише Politeka.net, Карен Терзі загинув у квітні цього року на Херсонському напрямку. Понад сім місяців захисник перебував в окупованій Олександрівці. Після визволення населеного пункту тіло змогли повернути додому. Про це повідомила подруга дитинства Героя Роксолана Лісовська у своєму Фейсбуці.

"Почив ще один наш герой. Каренчик, ти захищав нас до кінця. Тепер ми всі у вічному обов'язку перед тобою. Ти був чудовим актором, чудовим фотографом. Твоїми фотографіями була усіяна вся стіна пам'яті. Я побачила сьогодні твій автопортрет. А ще наше з тобою фото, як ми йдемо до школи… І твої фотографії зі спектаклю «Шаховий король», де ти грав головну роль… Сьогодні перед тобою всі стояли на колінах, дорога тобі була вистелена кілометровим килимом із квітів… Шкода, що ти цього не побачив… Спочивай з миром

Карен Терзі. 17.03.1999 – 03.04.2022

Єдиний син", - написала подруга дитинства.

Українці у коментарях висловили співчуття:

"Це так несправедливо. У нас гинуть найкращі сини. А ті позбавляються сміття за їх рахунок.

Нехай спочиває наш герой";

"Царство небесне. Вічна пам'ять Герою;

"Земля пухом".

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