Як пише Politeka.net, в Україні продовжується декомунізація. На цей раз під перейменування потрапив населений пункт Суворово в Ізмаїльському районі Одеської області. Про це повідомляє "Укрінформ", який взяв коментар у голови сільради населеного пункту Олега Босікевича.
"Депутатська більшість підтримала голосуванням проект рішення про перейменування смт Суворове на Бессарабське, згідно з результатами опитування мешканців громади, до якої входять сім населених пунктів", - зазначив Босикевич.
Варто зазначити, що під час опитування мешканців громади було запропоновано чотири варіанти назв. Пропонувалося перейменувати смт на Бессарабське, Буджацьке, Катлабузьке та Шикірлі-Китай. Саме перший варіант сподобався місцевим мешканцям.
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