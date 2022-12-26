Як пише Politeka.net, Ілля Діордієв – український прикордонник, який ніс службу на острові Зміїний. У ніч із 23 на 24 лютого він разом із товаришами по службі прийняв бій, але сили були нерівні. Тому прикордонникам довелося здатися в полон та припинити опір. Про це повідомляє ДПСУ.

А після цього Ілля перебував у полоні 45 діб. Окупанти не давали змоги дзвонити рідним і казали, що вони Україні не потрібні. Вже у квітні бійцям оголосили, що їх везуть на розстріл. Але це виявився обмін полоненими. Ілля зазначив, що не зламався у полоні завдяки молитвам та думкам про рідних.

"Ілля, нарешті, вдома! Після курсу реабілітації хлопець повернувся на службу та втретє переступив поріг прикордонного вишу", - зазначено у публікації.

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