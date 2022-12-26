Міністерство енергетики України зробило перевірки операторів систем розподілу та визначило, хто найбільше не дотримується графіків.

Як пише Politeka.net, найбільше порушень зафіксували у Волинській, Полтавській, Миколаївській, Одеській областях та місті Києві. А ось найменше проблем із графіками в Івано-Франківській, Кіровоградській та Рівненській областях. Про це повідомляє прес-служба Міненергетики України.

Також наголошується, що у Києві та ще кількох областях виявлено порушення, пов'язані з роботою кол-центрів. Відповідальність за ці порушення поклали на керівників операторів розподільчих мереж (В Одеській області – ДТЕК Одеські електромережі, – прим. ред.).

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