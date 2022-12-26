Як пише Politeka.net, найбільше порушень зафіксували у Волинській, Полтавській, Миколаївській, Одеській областях та місті Києві. А ось найменше проблем із графіками в Івано-Франківській, Кіровоградській та Рівненській областях. Про це повідомляє прес-служба Міненергетики України.
Також наголошується, що у Києві та ще кількох областях виявлено порушення, пов'язані з роботою кол-центрів. Відповідальність за ці порушення поклали на керівників операторів розподільчих мереж (В Одеській області – ДТЕК Одеські електромережі, – прим. ред.).
Нагадаємо, на Одещині чоловік вивозив закордон військовозобов'язаних
А ще Politeka повідомляла, що захисники Зміїного повернулися з полону додому на Одещину: перші фото
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Місцеві почули звуки вибухів: пожежа спалахнула на військовому об'єкті в Росії, кадри
Був дома з мамою: трагедія з дитиною розігралася під Києвом
"Молимось за неї": під Києвом посеред дня зникла білявка з блакитними очима
Росія змінює тактику, що відомо: "Тепер головна мета ворога..."
Також Politeka писала, що видав поліції іншу версію: на Одещині горе-батько забив сина дерев'яною палицею