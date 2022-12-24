На Одещині під час конфлікту 58-річний батько вбив рідного 36-річного сина, а правоохоронцям вигадав іншу версію події. Про це повідомила прес-служба поліції регіону.
Стало відомо, що подія сталася у Саф'янівській громаді.
Приїхавши за вказаною адресою, правоохоронці встановили, що між нетверезими батьком та сином виник конфлікт, у ході якого словесна суперечка переросла у бійку.
Під час сварки батько дерев'яною палицею побив по голові свого сина, після чого просто пішов спати. Вранці, прокинувшись, він виявив сина без ознак життя.
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Злякавшись, чоловік вигадав історію про напад невідомих, не бажаючи визнавати провину. Тепер горе-батькові загрожує до 10 років ув'язнення. Слідчі дії продовжуються.
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