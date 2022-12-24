На Одещині батько під час конфлікту забив свого сина до смерті, приховуючи правду від поліцейського на допиті.

На Одещині під час конфлікту 58-річний батько вбив рідного 36-річного сина, а правоохоронцям вигадав іншу версію події. Про це повідомила прес-служба поліції регіону.

Стало відомо, що подія сталася у Саф'янівській громаді.

Приїхавши за вказаною адресою, правоохоронці встановили, що між нетверезими батьком та сином виник конфлікт, у ході якого словесна суперечка переросла у бійку.

Під час сварки батько дерев'яною палицею побив по голові свого сина, після чого просто пішов спати. Вранці, прокинувшись, він виявив сина без ознак життя.

Злякавшись, чоловік вигадав історію про напад невідомих, не бажаючи визнавати провину. Тепер горе-батькові загрожує до 10 років ув'язнення. Слідчі дії продовжуються.

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