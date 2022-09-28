На Одещині сталося нещастя, на лікарняній койці опинилася ціла родина, в тому числі малолітні діти.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Головне управління ДСНС України в Одеській області, вся сім’я отруїлася чадним газом через несправність газового котла.

«Сьогодні вранці до Служби порятунку надійшло повідомлення від чергового лікаря швидкої медичної допомоги про те, що у місті Роздільна, до медичного закладу з попереднім діагнозом отруєння чадним газом, госпіталізовано родину з 4-х осіб:батько -1989 р.н, мати- 1992 р.н. та двоє дітей -2015 та 2021 р.н. Попередня причина отруєння: несправність газового котла в квартирі. Обставини події встановлюватиме поліція», - йдеться у повідомленні.

Також в ДСНС закликали українців не нехтувати елементарними правилами пожежної та власної безпеки. Рятівники підкреслюють, що це може вберегти життя та майно.

Нагадаємо, Якщо вміст окису вуглецю у повітрі дуже великий, то людина зразу втрачає свідомість, з'являється корч і наступає смерть.

Проте часто спостерігається поступовий розвиток симптомів отруєння чадним газом. Перші його ознаки можуть служити сигналом до небезпеки. Насамперед відчувається головний біль, інколи шум у вухах, нудота.

Найчастіше отруєння побутовим і чадним газом відбувається серед дітей, залишених без належного нагляду, сплячих людей і людей, що знаходяться в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння.

Якщо є підозра на те, що погіршення самопочуття викликано отруєнням чадним газом, необхідно терміново звернутися по кваліфіковану допомогу. Якщо допомогу не надано своєчасно, то хворий може загинути. Слід пам’ятати що своєчасне надання допомоги лікарем значно підвищить шанси на виживання і одужання.

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