В Одесской области произошло несчастье, на больничной койке оказалась целая семья, в том числе малолетние дети.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, вся семья отравилась угарным газом из-за неисправности газового котла.

«Сегодня утром в Службу спасения поступило сообщение от дежурного врача скорой медицинской помощи о том, что в городе Раздельная, в медицинское учреждение с предварительным диагнозом отравление угарным газом, госпитализирована семья из 4-х человек: отец -1989 г.р., мать-1992 р.р. и двое детей -2015 и 2021 г.р. Предварительная причина отравления: неисправность котла в квартире. Обстоятельства происшествия будет устанавливаться полицией», - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС призвали украинцев не пренебрегать элементарными правилами пожарной и собственной безопасности. Спасатели подчеркивают, что это может сохранить жизнь и имущество.

Напомним, если содержание окиси углерода в воздухе очень велико, то человек сразу теряет сознание, появляются судороги и наступает смерть.

Однако часто наблюдается постепенное развитие симптомов отравления угарным газом. Первые его признаки могут служить сигналом опасности. В первую очередь ощущается головная боль, иногда шум в ушах, тошнота.

Чаще отравление бытовым и угарным газом происходит среди детей, оставленных без надлежащего присмотра, спящих людей и людей, находящихся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Если есть подозрение на то, что ухудшение самочувствия вызвано отравлением угарным газом, необходимо срочно обратиться за квалифицированной помощью. Если помощь не оказана своевременно, то больной может погибнуть. Следует помнить, что своевременное оказание помощи медиком значительно повысит шансы на выживание и выздоровление.

Напомним, сильная любовь обернулась непоправимой трагедией - в Одесской области нашли тело 16-летней девушки.

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