Про це, як пише Politeka.net, в ефірі єдиного телемарафону розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Він зазначив, що пилова хмара накрила не лише Одещину, а й інші регіони України. В тому числі і Миколаїв.

«Кажуть, на тимчасово окупованій території Херсонщини теж такі природні прояви є, як і в Києві. Наші екологи говорять, що нічого страшного немає. Звичайно, відбувається таке нетрадиційне, рідкісне явище, тим не менше, це – пил, який несе з відповідних територій нашої планети», - пояснив Братчук, додавши, що у природі таке буває.

Братчук також звернув увагу на спеку, через що також можливе підвищення концентрації пилу.

«Тримаймося, дихати можна», - сказав Братчук, запевнивши, що нічого страшного немає.

У свою чергу ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко розповів «Суспільному», що в Україну пил несеться або з африканських пустель, з Сахари або, як у цьому випадку, з азійських.

За його словами, небезпека є.

“По-перше, пил — це алерген, який може спровокувати алергічні реакції у багатьох людей. І по-друге, що є більш важливим, що їдкі частки пилу є канцерогенними речовинами й це може стати спусковим гачком для багатьох людей щодо канцерогенних (ракових – ред.) захворювань”, - пояснив Степаненко.

Він порекомендував в цей період користуватися масками, аби захистити органи дихання від потрапляння пилу. Особливо уважними, за його словами, слід бути з дітьми, адже вони, через невисокий зріст, знаходяться ближче до поверхні, де концентрація пилу вища.

Нагадаємо, раніше імла накрила українську столицю Київ. Мешканцям порадили проводити вологе прибирання у приміщенні і не гуляти багато на вулиці.

«Особливо важливим зараз є напрямок вітру, бо імла з південного сходу охопила багато наших областей. Він залишається південно-східним, східним, тому й імла ще триватиме. Лякатися не варто, таке явище для України - не аномалія. Влітку особливо, коли сухо, сонячно і певний вітер – так буває», - поясняла синоптик Наталка Діденко.

Нагадаємо також, що стихія поглинула величезне місто за лічені хвилини.

Раніше потужна пилова буря розбушувалася на північному заході Китаю.