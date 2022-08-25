Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире единого телемарафона рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Он отметил, что пылевое облако накрыло не только Одесчину, но и другие регионы Украины. В том числе и Николаев.

«Говорят, на временно оккупированной территории Херсонщины тоже такие природные проявления, как и в Киеве. Наши экологи говорят, что ничего страшного нет. Конечно, происходит такое нетрадиционное, редкое явление, тем не менее, это пыль, которая несется с соответствующих территорий нашей планеты», - объяснил Братчук, добавив, что в природе такое бывает.

Братчук также обратил внимание на жару, из-за чего возможно повышение концентрации пыли.

«Держимся, дышать можно», - сказал Братчук, заверив, что ничего страшного нет.

В свою очередь, ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко рассказал «Суспільному» , что в Украину пыль несется либо из африканских пустынь, из Сахары или, как в этом случае, из азиатских.

По его словам, опасность есть.

“Во-первых, пыль – это аллерген, который может спровоцировать аллергические реакции у многих людей. И во-вторых, что более важно, что едкие частицы пыли являются канцерогенными веществами и это может стать спусковым крючком для многих людей относительно канцерогенных (раковых – ред.) заболеваний”, - пояснил Степаненко.

Он порекомендовал в этот период пользоваться масками, чтобы оградить органы дыхания от попадания пыли. Особенно внимательными, по его словам, следует быть с детьми, ведь они из-за невысокого роста находятся ближе к поверхности, где концентрация пыли выше.

Напомним, ранее имла накрыла украинскую столицу Киев. Жителям посоветовали проводить влажную уборку в помещении и не гулять много на улице.

«Особенно важно сейчас направление ветра, потому что имла с юго-востока охватила многие наши области. Он остается юго-восточным, восточным, поэтому и имла будет продолжаться. Пугаться не стоит, такое явление для Украины – не аномалия. Летом особенно когда сухо, солнечно и определенный ветер – так бывает», - объясняла синоптик Наталья Диденко.

Напомним также, что стихия поглотила огромный город в считанные минуты.

Ранее мощная пылевая буря разбушевалась на северо-западе Китая.