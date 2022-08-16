На Одесу обрушилася сильна злива, в деяких місцях із градом.

Вдень 16 серпня Одесу накрило грозовим фронтом, почалася потужна злива, яка вже встигла підтопити вулиці. У деяких місцях пішов град.

Кадрами негоди діляться місцеві у телеграм-каналах.

"У центрі охренеть погодка. Ніби сніг йде", - пишуть одесити.

Слід зазначити, що стихія промайнула не по всьому місту. Так жителі Київського району повідомляють, що у них поки що сухо.

"У нас начебто немає дощу 😅 а в центрі так, подруга надіслала відео, вітер, дощ, схоже навіть на град)",

"Аркадія сонечко але голосно",

"Балковська, як з відра ллє",

"Злив Молдаванка",

"Таїрова поки що сонце, тягне з північного заходу хмару",- пишу одесити.

У телеграм-каналі Новини Одеса просять жителів не панікувати, якщо вони чують гучні звуки, схожі на вибухи.

"На даний момент на Одесу насувається грім з дощем, також в області йдуть навчання наших героїв ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська армія планувала обійти Миколаїв та через Вознесенськ прорватися до Одеської області.

Також повідомлялося, що в Одесі впіймали "професора", який працював на Росію.

Крім того, Politeka.net писала, що на Одещині за загадкових обставин обірвалося життя робітниці поліції.