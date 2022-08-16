Вдень 16 серпня Одесу накрило грозовим фронтом, почалася потужна злива, яка вже встигла підтопити вулиці. У деяких місцях пішов град.
Кадрами негоди діляться місцеві у телеграм-каналах.
"У центрі охренеть погодка. Ніби сніг йде", - пишуть одесити.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Ціль номер один": стало відомо, як і чим можна знести Кримський міст, росіяни біжать із півострова
"Затишшя перед бурею": названо дату масштабного ракетного удару, який може готувати рф
«Були готові відводити війська»: в ОПУ розкрили невідомі подробиці переговорів із росією
"Це все прикро та неприємно": Олег Скрипка отримав від окупантів неприємний сюрприз на дачі під Бучею
Слід зазначити, що стихія промайнула не по всьому місту. Так жителі Київського району повідомляють, що у них поки що сухо.
"У нас начебто немає дощу 😅 а в центрі так, подруга надіслала відео, вітер, дощ, схоже навіть на град)",
"Аркадія сонечко але голосно",
"Балковська, як з відра ллє",
"Злив Молдаванка",
"Таїрова поки що сонце, тягне з північного заходу хмару",- пишу одесити.
У телеграм-каналі Новини Одеса просять жителів не панікувати, якщо вони чують гучні звуки, схожі на вибухи.
"На даний момент на Одесу насувається грім з дощем, також в області йдуть навчання наших героїв ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська армія планувала обійти Миколаїв та через Вознесенськ прорватися до Одеської області.
Також повідомлялося, що в Одесі впіймали "професора", який працював на Росію.
Крім того, Politeka.net писала, що на Одещині за загадкових обставин обірвалося життя робітниці поліції.