Женщина погибла в результате огнестрельного ранения, пишет «Думская» со ссылкой на источникии в прокуратуре.

По словам собеседника издания, несчастье случилось в одном из кабинетов местного отделения полиции, в котором находились четыре человека.

скорая помощь, швидка допомога

По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с оружием коллеги погибшей.

Добавим, ранее стало известно о гибели отца троих детей. Хрусталев Евгений из села Заря Труда Одесской области погиб на фронте.

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Как сообщили в сельсовете, его уважали и любили в деревне. Почти с первых дней полномасштабного вторжения россии он был призван в ряды территориальной обороны.

Герой не дожил до своего юбилейного дня рождения всего несколько дней.

Напомним, в Одессе поймали "профессора", который работал на россию.

Кроме того, Politeka.net писала о разрушении в результате ракетного удара оккупантов по Затоке.

Также стало известно, что в Одесской области подорвалось судно.