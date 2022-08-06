Женщина погибла в результате огнестрельного ранения, пишет «Думская» со ссылкой на источникии в прокуратуре.
По словам собеседника издания, несчастье случилось в одном из кабинетов местного отделения полиции, в котором находились четыре человека.
По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с оружием коллеги погибшей.
Добавим, ранее стало известно о гибели отца троих детей. Хрусталев Евгений из села Заря Труда Одесской области погиб на фронте.
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Как сообщили в сельсовете, его уважали и любили в деревне. Почти с первых дней полномасштабного вторжения россии он был призван в ряды территориальной обороны.
Герой не дожил до своего юбилейного дня рождения всего несколько дней.
Напомним, в Одессе поймали "профессора", который работал на россию.
Кроме того, Politeka.net писала о разрушении в результате ракетного удара оккупантов по Затоке.
Также стало известно, что в Одесской области подорвалось судно.