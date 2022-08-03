Як
До завдань “Професора” входив збір даних про місця розташування блокпостів, командних пунктів, промислових об'єктів військового призначення, а також інформацію про кількість та місця ураження ракетними ударами. Зібрані дані передавав представникам російської спецслужби за допомогою одного із месенджерів.
Спецслужби затримали «Професора» на «гарячому» – під час дорозвідки довкола будівлі обласної військової адміністрації на проспекті Шевченка.
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Спійманий звинувачується у державній зраді, вирішується питання про запобіжний захід.
Нагадаємо, на Одещині ввели нове суворе правило – що потрібно знати пасажирам.
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