Как
В задачи “Профессора” входил сбор данных о местах расположения блокпостов, командных пунктов, промышленных объектов военного назначения, а также информацию о количестве и местах поражения ракетными ударами. Собранные данные передавал представителям российской спецслужбы с помощью одного из мессенджеров.
Спецслужбы задержали «Профессора» на «горячем» – при доразведке вокруг здания областной военной администрации на проспекте Шевченко.
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