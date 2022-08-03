Возле Одесской обладминистрации на проспекте Шевченко задержали “профессора”, работающего на страну-агрессора.

Как сообщает пресс-центр ведомства, мужчина после 24 февраля 2022 года был завербован представителями ФСБ РФ и помогал в проведении взрывной деятельности против Украины.

В задачи “Профессора” входил сбор данных о местах расположения блокпостов, командных пунктов, промышленных объектов военного назначения, а также информацию о количестве и местах поражения ракетными ударами. Собранные данные передавал представителям российской спецслужбы с помощью одного из мессенджеров.

Спецслужбы задержали «Профессора» на «горячем» – при доразведке вокруг здания областной военной администрации на проспекте Шевченко.

Пойманый обвиняется в государственной измене, решается вопрос о мере пресечения.

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