Российская армия планировала обойти Николаев и через Вознесенск прорваться в Одесскую область.

Об этом рассказал командующий обороной Николаева генерал-майор Дмитрий Марченко в интервью "РБК-Украина".

По мнению военного, этот шанс оккупанты упустили еще в марте.

"Поэтому сейчас им будет очень сложно, они понесут большие потери и личного состава, и техники. Они уже морально очень потрепаны и хотят убегать. Из их переговоров мы слышим, что они уже вместо стиральных машин и микроволновок начали искать надувные матрасы и резиновые лодки. Они уже собираются убегать за Днепр", - объяснил Марченко.

Генерал также добавил, в каких направлениях на юге россия может попытаться осуществить наступление.

"Как я вижу, они будут пробовать наступать в двух направлениях – это николаевское и криворожское. Если у них удастся хотя бы на одном из направлений прорваться, то они будут перебрасывать туда оставшиеся силы и делать его приоритетным", — рассказал военный.

Кривой Рог, по мнению Марченко, оккупанты хотят захватить, чтобы создать себе плацдарм для наступления на Вознесенск и Южноукраинск — тогда они смогут попытаться взять Николаев в кольцо.

Напомним, в Одессе поймали "профессора", который работал на россию.

Кроме того, Politeka.net писала о разрушении в результате ракетного удара оккупантов по Затоке.

Также стало известно, что в Одесской области подорвалось судно.