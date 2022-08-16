На Одессу обрушился сильный ливень, в некоторых местах с градом.

Днем 16 августа Одессу накрыло грозовым фронтом, начался мощный ливень, который уже успел подтопить улицы. В некоторых местах пошел даже град.

Кадрами непогоды делятся местные жители в телеграм-каналах.

"В центре охренеть погодка🌪🛶. Будто снег идет", - пишут одесситы.

Нужно отметить, что стихия пронеслась не по всему городу. Так жители Киевского района сообщают, что у них пока сухо.

"У нас вроде нет дождя😅 а в центре да,подруга прислала видео, ветер, дождь, похоже даже на град)",

"Аркадия солнышко но громко",

"Балковская, как с ведра льёт",

"Ливень Молдаванка",

"Таирова пока солнце, тянет с северо-запада тучу",- пишут одесситы.

В телеграм-канале Новости Одесса просят жителей не паниковать, если они слышат громкие звуки похижие на взрывы.

"На данный момент на Одессу надвигается гром с дождем, также в области идут учения наших героев ВСУ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что российская армия планировала обойти Николаев и через Вознесенск прорваться в Одесскую область.

Также сообщалось, что в Одессе поймали "профессора", работавшего на Россию.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Одесской области при загадочных обстоятельствах оборвалась жизнь работницы полиции.