Днем 16 августа Одессу накрыло грозовым фронтом, начался мощный ливень, который уже успел подтопить улицы. В некоторых местах пошел даже град.
Кадрами непогоды делятся местные жители в телеграм-каналах.
"В центре охренеть погодка🌪🛶. Будто снег идет", - пишут одесситы.
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Нужно отметить, что стихия пронеслась не по всему городу. Так жители Киевского района сообщают, что у них пока сухо.
"У нас вроде нет дождя😅 а в центре да,подруга прислала видео, ветер, дождь, похоже даже на град)",
"Аркадия солнышко но громко",
"Балковская, как с ведра льёт",
"Ливень Молдаванка",
"Таирова пока солнце, тянет с северо-запада тучу",- пишут одесситы.
В телеграм-канале Новости Одесса просят жителей не паниковать, если они слышат громкие звуки похижие на взрывы.
"На данный момент на Одессу надвигается гром с дождем, также в области идут учения наших героев ВСУ", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что российская армия планировала обойти Николаев и через Вознесенск прорваться в Одесскую область.
Также сообщалось, что в Одессе поймали "профессора", работавшего на Россию.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Одесской области при загадочных обстоятельствах оборвалась жизнь работницы полиции.