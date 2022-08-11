Майже всю ніч в Одесі мешканці чули сильний грім та спостерігали яскраві блискавки.
Вже на ранок комунальні служби вийшли усувати наслідки негоди.
Як
За ніч штормовий вітер повалив 3 дерева та 7 гілок.
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Усі розпиляні та вивезені комунальними службами. В одному випадку постраждав автомобіль. Також через негоду впали три опори електропередач - їх уже відремонтували.
Як повідомляють ДТЕК Одеські електромережі, деякі мешканці області залишились без світла. Енергетики відремонтували 24 трансформаторні підстанції та відновили електропостачання в одному населеному пункті області. Нині без світла залишаються 16 населених пунктів.
За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у четвер, 11 серпня, небо над містом йтиме до самого вечора.
Вдень можливий короткочасний дощ. Вітер північний, 9-14 м/с. Температура повітря +30…+32°С.
Також місцеві телеграм-канали показали кадри негоди.
Нагадаємо, в Одесі спіймали "професора", який працював на Росію.
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