Нічна гроза не на жарт злякала одеситів своєю міццю

Майже всю ніч в Одесі мешканці чули сильний грім та спостерігали яскраві блискавки.

Вже на ранок комунальні служби вийшли усувати наслідки негоди.

Як повідомили у прес-службі мерії, у період з 10 по 11 серпня внаслідок негоди випало 18 мм опадів при місячній нормі в 40 мм (45% місячної норми).

За ніч штормовий вітер повалив 3 дерева та 7 гілок.

Усі розпиляні та вивезені комунальними службами. В одному випадку постраждав автомобіль. Також через негоду впали три опори електропередач - їх уже відремонтували.

Як повідомляють ДТЕК Одеські електромережі, деякі мешканці області залишились без світла. Енергетики відремонтували 24 трансформаторні підстанції та відновили електропостачання в одному населеному пункті області. Нині без світла залишаються 16 населених пунктів.

За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у четвер, 11 серпня, небо над містом йтиме до самого вечора.

Вдень можливий короткочасний дощ. Вітер північний, 9-14 м/с. Температура повітря +30…+32°С.

Також місцеві телеграм-канали показали кадри негоди.

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