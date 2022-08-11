Ночная гроза не на шутку испугала одесситов своей мощью

Почти всю ночь в Одессе жители слышали сильный гром и наблюдали яркие молнии.

Уже к утру коммунальные службы вышли устранять последствия непогоды.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в период с 10 по 11 августа вследствии ненастной погоды выпало 18 мм осадков при месячной норме в 40 мм (45% месячной нормы).

За ночь штормовой ветер повалил 3 дерева и 7 веток.

Все распилены и вывезены коммунальными службами. В одном случае пострадал автомобиль. Также из-за непогоды рухнули три опоры электропередач — их уже отремонтировали.

Как сообщают ДТЭК Одесские электросети, некоторые жители области остались без света. Энергетики отремонтировали 24 трансформаторные подстанции и возобновили электроснабжение в одном населенном пункте области. В настоящее время без света остаются 16 населенных пунктов.

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в четверг, 11 августа, небо над городом будет идти до самого вечера.

Днем возможен кратковременный дождь. Ветер северный, 9-14 м/с. Температура воздуха +30…+32°С.

Также местные телеграм-каналы показали кадры непогоды.

Напомним, в Одессе поймали "профессора", который работал на россию.

Кроме того, Politeka.net писала о разрушении в результате ракетного удара оккупантов по Затоке.

Также стало известно, что в Одесской области подорвалось судно.