Почти всю ночь в Одессе жители слышали сильный гром и наблюдали яркие молнии.
Уже к утру коммунальные службы вышли устранять последствия непогоды.
Как
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Все распилены и вывезены коммунальными службами. В одном случае пострадал автомобиль. Также из-за непогоды рухнули три опоры электропередач — их уже отремонтировали.
Как сообщают ДТЭК Одесские электросети, некоторые жители области остались без света. Энергетики отремонтировали 24 трансформаторные подстанции и возобновили электроснабжение в одном населенном пункте области. В настоящее время без света остаются 16 населенных пунктов.
По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в четверг, 11 августа, небо над городом будет идти до самого вечера.
Днем возможен кратковременный дождь. Ветер северный, 9-14 м/с. Температура воздуха +30…+32°С.
Также местные телеграм-каналы показали кадры непогоды.
Напомним, в Одессе поймали "профессора", который работал на россию.
Кроме того, Politeka.net писала о разрушении в результате ракетного удара оккупантов по Затоке.
Также стало известно, что в Одесской области подорвалось судно.