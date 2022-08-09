З приходом сильної спеки багато жителів Одеси не всиділи вдома і вирушили на пляжі незважаючи на мінну небезпеку. У місцевому телеграм-каналі розмістили
Очевидно, правоохоронцям набридло навчити любителів екстриму. За словами очевидців, вони зазнали поразки у битві за море.
"Поліцейські за**алися бігати за відпочиваючими і зазнали поразки у цій битві за море", — йдеться у публікації.
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Варто зазначити, що небезпека відпочинку в пляжній зоні дуже висока, адже російські міни можуть вибухнути неконтрольовано.
До того ж на одному з пляжів Одеської області 15 липня підірвався чоловік, який вирішив скупатися в морі. Тому не ризикуйте повторити його долю.
Нагадаємо, одесити почали засмагати і купатися в морі, незважаючи на заборону: "Дірвалися"
Крім того, Politeka.net писала про руйнування внаслідок ракетного удару окупантів по Затоці.
Також стало відомо, що на Одещині підірвалося судно.