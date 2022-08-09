Одесити наплювали на заборону і купаються в море на очах у патрульної поліції.

З приходом сильної спеки багато жителів Одеси не всиділи вдома і вирушили на пляжі незважаючи на мінну небезпеку. У місцевому телеграм-каналі розмістили ролик , як відпочиваючі стрибають у воду з пірсу. При цьому троє патрульних поліцейських втомлено сидять поруч і просто спостерігають, як люди хлюпають у замінованому морі.

Очевидно, правоохоронцям набридло навчити любителів екстриму. За словами очевидців, вони зазнали поразки у битві за море.

"Поліцейські за**алися бігати за відпочиваючими і зазнали поразки у цій битві за море", — йдеться у публікації.

Варто зазначити, що небезпека відпочинку в пляжній зоні дуже висока, адже російські міни можуть вибухнути неконтрольовано.

До того ж на одному з пляжів Одеської області 15 липня підірвався чоловік, який вирішив скупатися в морі. Тому не ризикуйте повторити його долю.

Нагадаємо, одесити почали засмагати і купатися в морі, незважаючи на заборону: "Дірвалися"

Крім того, Politeka.net писала про руйнування внаслідок ракетного удару окупантів по Затоці.

Також стало відомо, що на Одещині підірвалося судно.