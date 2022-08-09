С приходом сильной жары многие жители Одессы не усидели дома и отправились на пляжи несмотря на минную опасность. В местном телеграм-канале разместили
По всей видимости, стражам порядка надоело вразумлять любителей экстрима. По словам очевидцев, они потерпели поражение в битве за море.
"Полицейские за**ались бегать за отдыхающими и приняли поражение в этой битве за море", — говорится в публикации.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Тактическое окружение: стало известно о новых больших успехах ВСУ на важном направлении
"Этого не должно было случиться": женщина в один миг погубила целую семью
Мама 4-летней Лизы поделились, что чувствует после трагедии: "Моя любовь, моя любимая девочка"
Кошевой из "Квартал 95" беспощадно высмеял Арестовича перед военными: "Чтоб вы понимали..."
Стоит отметить, что опасность отдыха в пляжной зоне слишком высока, ведь российские мины могут неконтролируемо взорваться.
К тому же, на одном из пляжей Одесской области 15 июля подорвался мужчина, решивший искупаться в море. Поэтому не рискуйте повторить его судьбу.
Напомним, одесситы начали загорать и купаться в море, несмотря на запрет: "Дорвались"
Кроме того, Politeka.net писала о разрушении в результате ракетного удара оккупантов по Затоке.
Также стало известно, что в Одесской области подорвалось судно.