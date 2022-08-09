С приходом сильной жары многие жители Одессы не усидели дома и отправились на пляжи несмотря на минную опасность. В местном телеграм-канале разместили ролик, как отдыхающие прыгают в воду с пирса. При этом трое патрульных полицейских устало сидят рядом и просто наблюдают, как люди плещутся в заминированном море.

По всей видимости, стражам порядка надоело вразумлять любителей экстрима. По словам очевидцев, они потерпели поражение в битве за море.

"Полицейские за**ались бегать за отдыхающими и приняли поражение в этой битве за море", — говорится в публикации.

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Стоит отметить, что опасность отдыха в пляжной зоне слишком высока, ведь российские мины могут неконтролируемо взорваться.

К тому же, на одном из пляжей Одесской области 15 июля подорвался мужчина, решивший искупаться в море. Поэтому не рискуйте повторить его судьбу.

Напомним, одесситы начали загорать и купаться в море, несмотря на запрет: "Дорвались"

Кроме того, Politeka.net писала о разрушении в результате ракетного удара оккупантов по Затоке.

Также стало известно, что в Одесской области подорвалось судно.