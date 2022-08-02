Жители Одессы не выдержали долгого запрета на посещение пляжей и ринулись на море, несмотря на минную опасность.

В частности, многолюдный пляж на 16 станции Большого Фонтана сфотографировал местный житель Александр Синельников.

Горожане приходят на пляж ​​напротив кафе "Брызмарин". По их словам, после 17:00 здесь уже нет полиции.

На снимках видно, как люди приходят с детьми, они играют в воде, а некоторые подростки прыгают с пирса.

Местные жители считают, что таблички о минировании пляжей не соответствуют действительности.

Пользователи сети активно обсуждают пляжные купания людей в Одессе.

«Когда нельзя, но очень хочется))»,

«А что 16 станция мины не доплывают? Обходят стороной?»,

«Соскучились, дорвались»,

«Повезёт, не приплывут и не взорвутся. Не повезёт, ну будет как в Затоке, например. Там как раз голову оторвало парню»,

«Аж завидую тем, у кого есть лишние руки, ноги и голова, хотя последнее кажется у них действительно лишней»,

"А разве...можно? Ностальгия-хочу на море, хочу в Одессу"

"Бессмертные",

"Побережье заминировано, пляжи закрыты, в стране война... - не, не слышали.. ", - высказываются в сети.

Напомним, в Одесской области ввели новое строгое правило – что нужно знать пассажирам.

Кроме того, Politeka.net писала о разрушении в результате ракетного удара оккупантов по Затоке.

Также стало известно, что в Одесской области подорвалось судно.