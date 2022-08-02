В частности, многолюдный пляж на 16 станции Большого Фонтана
Горожане приходят на пляж напротив кафе "Брызмарин". По их словам, после 17:00 здесь уже нет полиции.
На снимках видно, как люди приходят с детьми, они играют в воде, а некоторые подростки прыгают с пирса.
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Местные жители считают, что таблички о минировании пляжей не соответствуют действительности.
Пользователи сети активно обсуждают пляжные купания людей в Одессе.
«Когда нельзя, но очень хочется))»,
«А что 16 станция мины не доплывают? Обходят стороной?»,
«Соскучились, дорвались»,
«Повезёт, не приплывут и не взорвутся. Не повезёт, ну будет как в Затоке, например. Там как раз голову оторвало парню»,
«Аж завидую тем, у кого есть лишние руки, ноги и голова, хотя последнее кажется у них действительно лишней»,
"А разве...можно? Ностальгия-хочу на море, хочу в Одессу"
"Бессмертные",
"Побережье заминировано, пляжи закрыты, в стране война... - не, не слышали.. ", - высказываются в сети.
Напомним, в Одесской области ввели новое строгое правило – что нужно знать пассажирам.
Кроме того, Politeka.net писала о разрушении в результате ракетного удара оккупантов по Затоке.
Также стало известно, что в Одесской области подорвалось судно.