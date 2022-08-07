Відповідне відео оприлюднили місцеві Telegram-канали.

У неділю 7 серпня розгорілася серйозна пожежа у селі Візирка Одеського району.

За словами очевидців, пожежа сталася не про приліт, а внаслідок загоряння сухостою.

На кадрах можна побачити сильне полум'я та густий сірий дим.

На місце події вже викликали співробітники ДСНС.

Відео можна переглянути тут.

Зазначимо, що у Міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів неодноразово зверталися до українців із закликом припинити спалювати сухостії. У відомстві зазначили, що рятувальники замість допомоги постраждалим через війну змушені ліквідувати наслідки пожеж.

У Міністерстві нагадали, що випалювання трави та сміття в Україні є злочином.

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Також повідомлялося, що на Одещині запровадили нове суворе правило – що треба знати пасажирам.

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