Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают в ГСЧС Украины. Так, согласно данным спасателей, 1 августа в 09:38 на ул. Екатерининская, 35 в шестиэтажном жилом доме возник пожар крыши.

По состоянию на 10:25 площадь пожара составляет около 300 кв.

Предварительно жертв и пострадавших при пожаре нет.

В Сети тем временем появились кадры пожара, на которых можно увидеть, что из-под крыши здания вырываются языки пламени.

Добавим, что с этим домом связан громкий скандал. Этому зданию на Екатерининской уже более ста лет. В 2015 году СМИ сообщали, что незаконная мансарда на памятнике архитектуры — доходном доме Шестопала-Чернигова, разрушает здание.

Различные инстанции неоднократно признавали работы незаконными, на какое-то время останавливали их, но потом возведение мансарды продолжалось.

«Мансарда не только перегружает старинный дом, но и способствует тому, что жильцов верхних этажей регулярно затапливает — строители демонтировали кровлю, а толком восстановить ее не сподобились. Стены в квартирах пошли трещинами, местами обвалился потолок», - сообщали СМИ об опасности надстройки в доме, по которому проживала семья экс-прокурора Одесской области Вячеслава Трунова.

Напомним, в Одесской области подорвалось судно.

Также сообщалось, что на Одесчине ввели новое строгое правило - что надо знать пассажирам.

Кроме того Politeka.net писала о разрушениях в результате ракетного удара окккупантов по Затоке.