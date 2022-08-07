Соответствующее видео обнародовали местные
В воскресенье 7 августа разгорелся серьезный пожар в селе Визирка Одесского района.
По словам очевидцев, пожар случился не о прилет, а в следствии возгорания сухостоя.
На кадрах можно увидеть сильное пламя и густой серый дым.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Ситуация на Запорожье резко обострилась, что сейчас происходит в области: "Наша армия еще раз просит..."
"Будет следующий этап": в США предупредили, к чему готовиться украинцам и сколько еще будет продолжаться война
"Захватчики уйдут из Энергодара": в Запорожской ОВА рассказали об первоочередной задаче
Дома разрывало на части: очевидцы успели заснять на видео разгул стихии
На место происшествия уже вызвали сотрудники ГСЧС.
Видео можно просмотреть
Отметим, что в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов не раз обращались к украинцам с призывом прекратить сжигать сухостои. В ведомстве отметили, что спасатели вместо помощи пострадавшим из-за войны вынуждены ликвидировать последствия пожаров.
В Министерстве напомнили, что выжигание травы и мусора в Украине является преступлением.
Напомним, в Одессе полыхал скандальный дом, кадры происходящего обнародовали в сети
Также сообщалось, что на Одесчине ввели новое строгое правило - что надо знать пассажирам.
Кроме того Politeka.net писала о разрушениях в результате ракетного удара окккупантов по Затоке.