Соответствующее видео обнародовали местные Telegram-каналы.

В воскресенье 7 августа разгорелся серьезный пожар в селе Визирка Одесского района.

По словам очевидцев, пожар случился не о прилет, а в следствии возгорания сухостоя.

На кадрах можно увидеть сильное пламя и густой серый дым.

На место происшествия уже вызвали сотрудники ГСЧС.

Видео можно просмотреть тут.

Отметим, что в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов не раз обращались к украинцам с призывом прекратить сжигать сухостои. В ведомстве отметили, что спасатели вместо помощи пострадавшим из-за войны вынуждены ликвидировать последствия пожаров.

В Министерстве напомнили, что выжигание травы и мусора в Украине является преступлением.

Напомним, в Одессе полыхал скандальный дом, кадры происходящего обнародовали в сети

Также сообщалось, что на Одесчине ввели новое строгое правило - что надо знать пассажирам.

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