Як повідомили у прес-службі ДТЕК Одеські електромережі, внаслідок негоди було знеструмлено шість повітряних ліній та 65 трансформаторних підстанцій.
На ранок аварійні бригади повернули електрику в три населені пункти області та відремонтували дев'ять трансформаторних підстанцій. Наразі без світла залишаються 11 населених пунктів.
Найбільше постраждали Березовський та Роздільнянський райони.
Для ліквідації наслідків негоди компанія задіяла шість бригад: 14 працівників та шість одиниць техніки.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Гасіння ускладнюється: в центрі Одеси сильна пожежа, з'явилися кадри з висоти пташиного польоту
Здавайте монети: Нацбанк повідомив українцям, які саме, навіщо і куди нести «метал» з гаманців
Всього за кілька годин: стихія з новою силою вдарила по росії, з'явилися кадри лиха
53-річна Лопес збентежила недоречними танцями в пір'ї та сіточці: виставила все напоказ
Раніше синоптики оголосили штормове попередження на всій території Одеської області.
Вночі та вдень 2 серпня по Одесі та області очікується гроза та шквали 15-18 м/с.
"Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами - внаслідок дощу та поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів", - йдеться у зверненні до мешканців.
Нагадаємо, на Одещині ввели нове суворе правило – що потрібно знати пасажирам.
Крім того, Politeka.net писала про руйнування внаслідок ракетного удару окупантів по Затоці.
Також стало відомо, що на Одещині підірвалося судно