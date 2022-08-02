Шквальний вітер знеструмив чотирнадцять населених пунктів на Одещині

Як повідомили у прес-службі ДТЕК Одеські електромережі, внаслідок негоди було знеструмлено шість повітряних ліній та 65 трансформаторних підстанцій.

На ранок аварійні бригади повернули електрику в три населені пункти області та відремонтували дев'ять трансформаторних підстанцій. Наразі без світла залишаються 11 населених пунктів.

Найбільше постраждали Березовський та Роздільнянський райони.

Для ліквідації наслідків негоди компанія задіяла шість бригад: 14 працівників та шість одиниць техніки.

Раніше синоптики оголосили штормове попередження на всій території Одеської області.

Вночі та вдень 2 серпня по Одесі та області очікується гроза та шквали 15-18 м/с.

"Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами - внаслідок дощу та поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів", - йдеться у зверненні до мешканців.

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