Як повідомили у прес-службі ДТЕК Одеські електромережі, внаслідок негоди було знеструмлено шість повітряних ліній та 65 трансформаторних підстанцій.

гроза блискавка негода

На ранок аварійні бригади повернули електрику в три населені пункти області та відремонтували дев'ять трансформаторних підстанцій. Наразі без світла залишаються 11 населених пунктів.

Найбільше постраждали Березовський та Роздільнянський райони.

Для ліквідації наслідків негоди компанія задіяла шість бригад: 14 працівників та шість одиниць техніки.

Популярні новини зараз

"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно

Гасіння ускладнюється: в центрі Одеси сильна пожежа, з'явилися кадри з висоти пташиного польоту

Здавайте монети: Нацбанк повідомив українцям, які саме, навіщо і куди нести «метал» з гаманців

Всього за кілька годин: стихія з новою силою вдарила по росії, з'явилися кадри лиха

53-річна Лопес збентежила недоречними танцями в пір'ї та сіточці: виставила все напоказ
Показати ще

Раніше синоптики оголосили штормове попередження на всій території Одеської області.

ураган, дощ, вітер, злива

Вночі та вдень 2 серпня по Одесі та області очікується гроза та шквали 15-18 м/с.

"Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами - внаслідок дощу та поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів", - йдеться у зверненні до мешканців.

Нагадаємо, на Одещині ввели нове суворе правило – що потрібно знати пасажирам.

Крім того, Politeka.net писала про руйнування внаслідок ракетного удару окупантів по Затоці.

Також стало відомо, що на Одещині підірвалося судно